Суд по изъятию квартир в доме на Окулова, 12 перенесён на декабрь из-за неявки ответчиков

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Предварительное заседание Ленинского районного суда Перми по иску регионального минимущества перенесено с 13 ноября на 5 декабря 2019 года из-за неявки ответчиков.

Как выяснилось, одна из ответчиков — женщина 1928 года рождения — скончалась до даты предварительного заседания. Судья попросила отправить запрос в районный ЗАГС для подтверждения этой информации. Второй ответчик не явился на заседание. В итоге предварительное заседание назначено на 5 декабря.

Отметим, что в 2018 году министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности выпустило распоряжение об изъятии земельного участка на Окулова, 12 площадью 308,2 кв. м. С этим не согласились собственники долей в квартирах двухэтажного дома, расположенного на данном земельном участке. Всего имущество находится в долевой собственники у примерно 50 человек.

Как отметила представитель минимущества, в августе часть ответчиков проиграли процесс.



Напомним, жилой дом расположен в квартале №5, который краевые власти рассматривают как возможную площадку для строительства новой сцены театра оперы и балета (второй вариант её строительства — на Разгуляе).

Ответчики не согласны продавать свои доли, в том числе считая, что власти предлагают небольшую финансовую компенсацию за это.