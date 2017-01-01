Власти Прикамья представили новый рейтинг управляющих компаний

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Фото: Матвей Любимов

Сегодня, 13 ноября, на заседании правительства края начальник Инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков представил рейтинг управляющих компаний на третий квартал 2019 года.

Лидерами рейтинга стали ООО «Головановская жилищная служба», ООО «ЛСМ», ООО «КД-ГАРАНТ-СЕРВИС», ООО «Союз-М», ООО «СЕЗ», ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», ООО «УК «Оникс», ООО «ПМУП ГКТХ». Они набрали от 33 до 37 баллов при максимально возможном количестве баллов — 41.

Аутсайдерами рейтинга оказались ООО «ЖСК», МБУ «Ныроб-благоустройство», ООО «КУ», ООО «Идеальная компания», ООО «РЖС», ООО «УК «Домовладение», ООО «УК «ТехКомфорт», ООО «УК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ» и ООО «Ликас». Они набрали от 13 до 19 баллов.

Напомним, что в Прикамье рейтинг управляющих организаций формируется ежеквартально с третьего квартала 2017 года. При формировании рейтинга учитываются количество проверок, проведённых на основании обращений граждан, соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, задолженность за поставленные коммунальные ресурсы и информационная открытость.

Также к качестве дополнительных показателей Инспекция Госжилнадзора учитывает членство УК в СРО, участие в конкурсах профессионального мастерства, добровольную сертификацию, повышение квалификации работников, участие в реализации государственных или муниципальных программ и наличие печатного издания.