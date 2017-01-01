Система распознавания эмоций может появиться во всех школах Перми в следующем году

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Как сообщает ИА «ТЕКСТ», решение о массовом запуске системы психодиагностики по видеопотоку, которая может анализировать настроение школьников, будет приниматься в следующем году. Сейчас эта система тестируется в трех школах Индустриального района.

Разработкой системы «Умная и безопасная школа» занимается компания New Vizion. Психодиагностика по видеопотоку будет направлена на предотвращение агрессивного поведения школьников, что позволит психологам эффективнее выявлять детей из групп риска.

Итоги эксперимента будут представлены в начале 2020 года, когда будут получены объективные результаты пилотирования системы.