До конца 2024 года в рамках нацпректа в Прикамье откроются десять модельных библиотек

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми губернатор Пермского края Максим Решетников посетил модельную библиотеку №8 им. Н. А. Островского, которая стала первой в крае библиотекой нового поколения. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья ознакомился с организацией нового библиотечного пространства и посетил детский и взрослый абонементы, залы для проведения мероприятий, центр краеведческой информации, залы знаний и читальный. Здесь посетителям всех возрастов стала доступна современная библиотека с новейшими технологиями, пополнением книжного фонда, комфортным зонированием и удобным обслуживанием. В залах установлена современная мебель, произведённая в Прикамье. Трансформируемые столы, комбинированные элементы мебели — встроенные в стеллажи кресла, специальные шкафы для периодических изданий — оформлены в едином стиле.

По словам сотрудников библиотеки, она сегодня является излюбленным местом жителей Гайвы. В том числе и благодаря тому, что новое культурное учреждение — это центр творческого развития, где проводятся фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками и музыкантами. До ремонта библиотеку посещали 200 человек в день, сейчас — уже 500. Важно, что доступ к книжному фонду для учеников доступен по единой карте школьника, которая заменяет читательский билет.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатору Максиму Решетникову представили станцию автоматизированной документовыдачи, которая позволяет получить доступ к книгам без помощи библиотекаря. Она пользуется у посетителей большой популярностью.



Глава региона отметил необходимость продолжения работы по открытию модельных библиотек в Прикамье.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Отличная идея и правильный подход со стороны Министерства культуры РФ по тиражированию подобного опыта. Мы на региональном уровне его очень обогатили — это даёт импульс для дальнейшего развития этого направления. Сейчас важно двигаться другими масштабами, наращивать темп: будем при необходимости запрашивать федеральные деньги, а также добавлять региональные.

В планах — открывать по три подобных площадки в год. В целом аналогичные проекты могут быть развёрнуты ещё на 30 площадках. Всего только в рамках нацпроекта до конца 2024 года их откроется 10, остальные могут быть открыты за краевой счёт.



Сегодня в библиотеке выстроена системная работа по доступу к книжному пространству. По запросу посетителей библиотека покупает книгу на электронном сервисе (ЛитРес), после чего она автоматически становится доступной для остальных читателей. По словам губернатора, эту практику необходимо масштабировать на весь край. В связи с этим Максим Решетников поручил министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому урегулировать вопрос доступности покупаемых книг и в других библиотеках региона. Также глава региона поручил министерству культуры Прикамья создать биг даты (большие данные) по городу и краю, направленные на изучение читательских предпочтений. Эту информацию можно будет использовать при закупках новых книг и публицистики, чтобы на полках библиотеки появлялось именно то, что ищут жители региона.



Кроме того, в ходе ремонта в библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения, подключён высокоскоростной интернет и обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих учреждений культуры страны. На сегодняшний день пользователи библиотеки могут пользоваться совершенно новыми сервисами: компьютерным моделированием и распечаткой на 3D-принтере, а также очками дополненной реальности, не только позволяющими с головой погрузиться в VR-игры или в просмотр 3D-фильмов, но и способными оказать большую помощь в самообразовании, получении дополнительных образовательных компетенций.



Напомним, в 2020 году в регионе появятся ещё три модельные библиотеки, финансирование в рамках национального проекта уже определено. Библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 млн руб., Лысьвенская центральная библиотека — 10 млн руб.