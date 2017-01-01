За взятку задержан глава «Пермохоты»

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Правоохранительные органы в понедельник, 11 ноября, задержали главу «Пермохоты» Николая Середу. Задержание прошло в кафе «Кофешоп» после получения крупной взятки, сообщает ИА «Местное время».

При задержании у Николая Середы изъяли сумку с 300 тыс. руб. мечеными купюрами. Эти деньги, как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, Середа требовал за покровительство охотпользователя.

После задержания Середа был доставлен на допрос, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Ura.Ru, Николай Середа может быть причастен к организации незаконной VIP-охоты.