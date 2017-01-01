Пермский край получит из федерального бюджета ещё 16,2 млрд руб.

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Сегодня, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрят поправки, поступившие между чтениями.

Как стало известно «Новому компаньону», губернатор внёс между чтениями поправку об увеличении доходов и расходов краевого бюджета на сумму целевых средств, предоставляемых федеральным бюджетом. Новые цифры предложены в соответствии с проектом федерального бюджета на 2020—2022 годы, письмами федеральных органов исполнительной власти и соглашениями или проектами соглашений с федералами.

Благодаря целевым средствам из федерального бюджета доходы края на 2020 год предлагается увеличить на 2,3 млрд руб., на 2021 год — на 1,8 млрд руб., и на 2022 год — на 12 млрд руб.

Объём всех дотаций (за счёт увеличения дотации ЗАТО Звёздный) на три года вырастет на 62,8 млн руб. Объём субсидий увеличится на 4,5 млрд руб., объём субвенций — на 10,3 млрд руб., а объём иных межбюджетных трансфертов — на 1,2 млрд руб.

Также предлагается расширить перечень субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения. Например, в список войдут создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда», поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации.