Замначальника департамента градостроительства и архитектуры Перми оштрафован на 8 тыс. руб.
Пермское УФАС оштрафовало на 8 тыс. руб. заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) за нарушение срока исполнения предписания.
Изначально УФАС признало обоснованной жалобу ООО «СЗ «Альфа-Инвест» на действия департамента, который незаконно отказал в выдаче разрешения на строительство 16-этажного дома на ул. Уинской, 2б.
И обязало ДГА пересмотреть заявление застройщика до 3 октября 2019 года, а до 10 октября предоставить подтверждение исполнения. Но в срок обязательства не были выполнены.
Параллельно ДГА через арбитражный суд пытался приостановить действие предписание, но 7 октября в удовлетворении ходатайство отказано.
Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС:
— В соответствии с Законом о защите конкуренции и разъяснениями ФАС России, в данной ситуации обжалование предписания его не приостанавливает. Поскольку предписание антимонопольной службы не было исполнено в срок, ведомство возбудило административное дело в отношении главы городского департамента градостроительства и архитектуры. Отмечу, что предписания УФАС, гарантирующие защиту прав заявителя, обязательны к исполнению. Повторное нарушение предписания надзорного ведомства может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок до трёх лет.
При этом на период рассмотрения заявления от застройщика начальник департамента Мария Норова находилась в отпуске. На это время её обязанности исполнял замначальника, поэтому именно он привлечён к ответственности.