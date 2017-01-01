Замначальника департамента градостроительства и архитектуры Перми оштрафован на 8 тыс. руб.

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Пермское УФАС оштрафовало на 8 тыс. руб. заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) за нарушение срока исполнения предписания.

Изначально УФАС признало обоснованной жалобу ООО «СЗ «Альфа-Инвест» на действия департамента, который незаконно отказал в выдаче разрешения на строительство 16-этажного дома на ул. Уинской, 2б.

И обязало ДГА пересмотреть заявление застройщика до 3 октября 2019 года, а до 10 октября предоставить подтверждение исполнения. Но в срок обязательства не были выполнены.

Параллельно ДГА через арбитражный суд пытался приостановить действие предписание, но 7 октября в удовлетворении ходатайство отказано.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС:

— В соответствии с Законом о защите конкуренции и разъяснениями ФАС России, в данной ситуации обжалование предписания его не приостанавливает. Поскольку предписание антимонопольной службы не было исполнено в срок, ведомство возбудило административное дело в отношении главы городского департамента градостроительства и архитектуры. Отмечу, что предписания УФАС, гарантирующие защиту прав заявителя, обязательны к исполнению. Повторное нарушение предписания надзорного ведомства может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок до трёх лет.

При этом на период рассмотрения заявления от застройщика начальник департамента Мария Норова находилась в отпуске. На это время её обязанности исполнял замначальника, поэтому именно он привлечён к ответственности.