Прокуратура приостановила деятельность кинотеатра

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Лысьвенской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, в ходе которой приостановлена деятельность кинотеатра LMZ Cinema. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что специалистами ОНД и ПР по Лысьвенскому городскому округу, УНД и ПР ГУ МСЧ РФ по Пермскому краю в ходе ранее проведённых проверок в работе кинотеатра LMZ Cinema неоднократно выявлялись нарушения требований пожарной безопасности, вносились предписания с требованием об их устранении. К примеру, в ходе проведённой в феврале 2019 года проверки выявлено 88 нарушений требований пожарной безопасности (отсутствие пожарной сигнализации, вытяжки для удаления дыма и горючих веществ, отделка помещений горючими материалами, несоответствие огнестойкости объекта этажности и площади здания и др.).

Совместная проверка показала, что меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности собственником помещений не приняты. В связи с этим Лысьвенской городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление о приостановлении эксплуатации здания до устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора судом удовлетворены, эксплуатация здания приостановлена.