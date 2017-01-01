Застройщику детской поликлиники в Кировском районе вынесено представление за строительный мусор

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Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Инжстрой», осуществляющего строительство детской поликлиники в Кировском районе Перми, требований законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что, в соответствии с проектной документацией, в процессе строительства детской поликлиники образуются древесные отходы от сноса и разборки зданий, отходы полиэтилена в виде плёнки и пакетов при изготовлении упаковки из него, отходы от строительных и ремонтных работ и др. «Фактически накопление отходов допускалось застройщиком на почве вне специально оборудованной для таких целей площадки», — отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки директору ООО «Инжстрой» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям природоохранного прокурора предприятие и его директор привлечены Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления) в виде предупреждения.