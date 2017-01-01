Краевые власти проинспектировали строительство ЖК «Любимов»

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Первый зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин, глава Березников Сергей Дьяков совместно с минстроем проинспектировали ход строительства домов второй очереди ЖК «Любимов» в Березниках: домов на ул. Строителей, 10, 12 (подрядчик — АО «Стройтрансгаз»), ул. Дощеникова, 1, 3 и ул. Геннадия Братчикова, 2 (подрядчик — ООО ПСК «БОР»), которые должны быть завершены в этом году. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Игорь Ведерников, генеральный директор АО «КРПК», которое является заказчиком строительства домов на правобережье Березников, доложил, что сегодня в высокой степени готовности в микрорайоне находятся пять домов. Два из них должны быть завершены в этом году.

«Дома на ул. Строителей, 10 и 12 завершены на 90% и 60%. В доме на ул. Строителей, 12 запущено тепло и завершается отделка. Планируем, что в конце декабря работы закончим. По второму дому подрядчик в сроки не укладывается. Его строительство должно быть завершено до конца первого квартала 2020 года», — отметил Игорь Ведерников.

Михаил Сюткин подчеркнул, что за нарушение сроков строительства подрядчику будут выдвинуты штрафные санкции. «В случае если отставание от сроков строительства составляет более 3 месяцев, корпорация должна вернуть авансы и взыскать штрафы», — пояснил Сюткин. В общей сложности сегодня КРПК возвращено штрафов с недобросовестных подрядчиков на сумму около 100 млн руб.

По домам на Дощеникова, 1, 3 и Братчикова, 2 перед подрядчиком стояла достаточно амбициозная задача.

«Строительство домов должно было закончиться раньше срока, предусмотренного проектной документацией. Несмотря на то что строительство началось летом прошлого года, завершить работы подрядчик должен был уже к концу текущего года. Это достаточно сжатые сроки, но они установлены Правительственной комиссией РФ. Кроме того, в процессе строительства возникла необходимость внесения корректировок в проект как в части конструктива, так и в части сетей. Сегодня на трёх позициях ведутся отделочные работы. В доме на ул. Дощеникова, 1 через две недели будет запущено тепло. В концу года планируем завершить строительство. В домах на ул. Дощеникова, 3 и ул. Братчикова, 2 тепло запустят в начале декабря. Их строительство планируем закончить в феврале 2020 года», — отметил Игорь Ведерников.

«Поскольку по трём домам переносятся сроки строительства, Корпорация развития обязана заранее уведомить об этом жителей. В течение двух недель граждане должны быть проинформированы», — заключил Сюткин.

Сейчас в микрорайоне возведено 12 домов жилого комплекса, около 5 тыс. человек переехали в новые квартиры. Продолжается строительство 15 домов второй и третьей очередей. Ещё по двум объектам 6-го квартала сейчас проводится конкурс на достройку. В прошлом месяце был расторгнут договор с недобросовестным застройщиком — компанией ООО «ТСС». К этому подрядчику применены все возможные санкции, предусмотренные договором, в том числе возврат не отработанных авансов. Новый подрядчик должен выйти на объект в этом году.

Напомним, сегодня в микрорайоне ведётся строительство школы, детского сада и ФОКа.

«Мы строго следим за сроками производства работ. В школе на 1224 места уже ведётся строительство третьего этажа. Начали строить ещё один детский сад на 240 мест. К концу следующего года должны закончить реконструкцию дороги по ул. Новосодовой. Строительство дорог в микрорайоне в кварталах №6, №10, №15 — на завершающем этапе», — отметил глава города Березники Сергей Дьяков.

Также в администрации Березников уточняют, что по транспортному обслуживанию запланировано увеличение количества автобусов на маршрутах №23 и №28. Ежегодно планируется приобретать по два новых автобуса. В этом году уже приобретено два автобуса особо большой вместимости («гармошка»). До конца этого года МУП «Водоканал» приобретёт ещё один автобус.

Строительство ЖК «Любимов» в г. Березники находится под контролем Правительственной комиссии РФ по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванных затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО.