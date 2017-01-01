За вчерашний день в Прикамье за медпомощью обратились 636 человек

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В следствие гололёда и других погодных проявлений в травмпункты и другие в медицинские организации Пермского края за 11 ноября обратились 636 пострадавших. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Бригады скорой медицинской помощи в крае зарегистрировали 257 пострадавших. В Перми поступило вызовов на 15% больше, чем накануне. За сутки произошло 14 ДТП, в которых пострадали 30 человек.



В Перми, по данным пермской скорой, бригады медпомощи осуществили 208 вызовов, причиной которых были уличные травмы. Диагнозы типичны — переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, сильные ушибы.

Вне пределов краевой столицы наибольшее число пострадавших зафиксировали медучреждения Краснокамска.