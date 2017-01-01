В Перми началось строительство нового корпуса гимназии для 1050 учеников

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 12 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал строительство нового корпуса гимназии №3 (ул. Звенигородская, 11). Застройщик приступил к работам в октябре, после ввода в эксплуатацию здание будет передано в управление администрации Перми, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Уникальность проекта заключается в этажности здания: из-за небольшого земельного участка было принято решение построить школу в четыре этажа, это позволит вместить большее число учеников при обеспечении стандартов — 12 «учебных» кв. м на каждого ученика. Как пояснил генеральный директор Краснокамского ЖБК Константин Меновщиков, сейчас на площадке уже завершён демонтаж старого корпуса, вырыт котлован, забито чуть больше половины свай, ведётся монтаж фундамента и начата установка колонн.

«Идём с опережением графика: почти на месяц раньше начали возводить корпус. Планируем завершить строительство в начале 2021 года», — отметил строитель.

Глава региона Максим Решетников отметил, что проект школы учитывает все требования, предъявляемые к современным учреждениям образования: наличие современных помещений для организации питания, техническое оснащение библиотек, компьютерных классов, спортзалы, а также доступность для маломобильных групп граждан.

По словам директора гимназии Татьяны Новиковой, прежний корпус мог вместить 800 учеников, сейчас же здесь смогут получать знания 1050 ребят, учиться они будут только в первую смену. Также, отметила директор, важным моментом для удобства школьников является сохранение входа в здание в том же самом месте.

Площадь нового четырёхэтажного корпуса гимназии составит 19 тыс. кв. м. В нём разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, два спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролётах будет установлено витражное остекление. Для маломобильных групп граждан в здании будут установлены два лифта, на входах запроектированы четыре вертикальные платформы, и ещё одна — в актовом зале.

Помимо учебного корпуса будет благоустроена и территория вокруг него. На территории гимназии будет размещено мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки и озеленение.

Срок строительства — 18 месяцев, сумма контракта по итогам закупочных процедур составила более 581 млн руб. При этом три четверти средств будет направлено из краевого бюджета, одна четверть — из городского.

По итогам осмотра строительной площадки губернатор Максим Решетников поручил главе города Дмитрию Самойлову заранее продумать вопрос с транспортной доступностью школы, безопасного пути школьников от остановок общественного транспорта и систему освещения около школы.

На строительство детских садов и школ в Пермском крае в 2019—2021 годах планируется выделить порядка 9,7 млрд руб., в том числе из федерального бюджета, в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Новые объекты образования смогут принять более 19 тыс. ребят.