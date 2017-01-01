Улучшена материально-техническая база поликлиники «Азот»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Более 13,5 млн руб. вложено филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в обновление материально-технической базы поликлиники «Азот» в 2019 году. Цель — улучшение качества и доступности медицинской помощи, профилактика и выявление заболеваний на ранней стадии, сообщают в пресс-службе предприятия.

Компьютерный электроэнцефалограф индивидуальной комплектации позволяет на ранней стадии выявить у человека сосудистые болезни, последствия черепно-мозговых травм, эпилепсию. Без этого обследования не обходится проведение обязательного психиатрического освидетельствования для работников филиала, работающих во вредных и опасных условиях труда. Также на сегодня это основное исследование, без которого невозможно получить заключение на допуск к управлению транспортными средствами.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Приобретён и введён в эксплуатацию новый современный аппарат ультразвукового исследования. Он позволяет сделать не только качественное обследование внутренних органов, но и гинекологическое исследование, эхокардиографию (УЗИ сердца), исследование сосудов.

Закуплен новый, современный цифровой аппарат для проведения рентгенологического исследования. Он позволяет заменить флюорографию на обзорный рентген лёгких без увеличения рентгеновской нагрузки. Система цифровой визуализации рентгенографических изображений сокращает время исследования с десяти до трёх минут и даёт возможность использования результатов исследования, при необходимости, для консультации в других лечебных учреждениях.

Новая щелевая лампа с офтальмологическим столом, поступившая в поликлинику в октябре текущего года, позволяет врачу-окулисту детально осмотреть почти все отделы глаза и определить имеющуюся патологию роговицы, помутнение хрусталика (катаракту) и ряд других заболеваний, провести подробные исследования глазного дна и своевременно поставить правильный диагноз.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Новый 12-канальный цифровой электрокардиограф уменьшает время исследования в три раза. Кроме этого, аппарат позволяет использовать данные исследования в других медучреждениях. Он может определить предынфарктное состояние, аритмию и иные патологии и подать специальный звуковой сигнал медицинской сестре или врачу. Это позволит оперативно госпитализировать больного, не дожидаясь осмотра кардиолога.

Для выявления на ранней стадии патологии сердца и сосудов приобретён комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД, восстановлен аппарат «ТРИДмил-тест».