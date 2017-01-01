В Перми состоится премьера фильма о Даше Кустовой, которая мечтала увидеть Питер

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Кадр из фильма

Фото: Киностудия «Новый курс»

В субботу, 16 ноября, в киноцентре «Премьер» состоится премьера фильма «Увидеть Питер» молодого режиссёра киностудии «Новый курс» Капитолины Долгих.

Документальная картина выпускницы Пермского государственного института культуры Капитолины Долгих рассказывает историю о подопечной фонда «Дедморозим» Даше Кустовой. У девушки был рак печени, надежды на излечение не оставалось, и у Даши была буквально неделя, чтобы осуществить свою мечту — посетить Санкт-Петербург. Пермякам удалось быстро собрать необходимую сумму для её поездки.

Автором идеи фильма «Увидеть Питер» выступила режиссёр Ольга Аверкиева.

Капитолина Долгих, режиссер фильма:

— За несколько часов до отправления поезда Питер — Пермь мне позвонила Ольга Аверкиева и рассказала историю Даши, которая отправляется исполнять свою мечту. Долго думать не пришлось, я поехала снимать. Съёмки шли с марта по июнь 2019 года. Даша выглядела здоровой, полной сил, она верила в выздоровление и не любила причитаний о её болезни. Даша научила меня всегда помнить, что наша жизнь коротка. Нужно исполнять свои мечты, а не ждать подходящего момента, ведь он может так и не наступить.

Премьера фильма «Увидеть Питер» состоится 16 ноября в 19:00 в киноцентре «Премьер» (зал №6). Вход свободный. Количество мест в кинозале ограничено.