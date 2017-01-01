В Перми рассматривают возможность расширения муниципального автобусного парка за счёт лизинга Это станет возможным, если Пермь включится в проект госкорпорации развития «ВЭБ.РФ»

Твитнуть Поделиться Поделиться



Фото: Константин Долгановский

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин рассказал депутатам гордумы о планах участия в программе модернизации общественного транспорта в рамках пилотного проекта государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Напомним, суть программы в том, что в десяти городах России в качестве эксперимента предлагается модернизировать общественный транспорт и сопутствующую инфраструктуру на сумму 340 млрд руб. В список «пилота» попала и Пермь.



По словам Анатолия Путина, 24 сентября глава Перми Дмитрий Самойлов направил письмо в адрес «ВЭБ.РФ» о готовности города принять участие в программе.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— 22 октября от «ВЭБ.РФ» пришёл ответ— указывает, что ключевым критерием является комплексность подхода к модернизации общественного транспорта. Их обязательное условие — оптимизация маршрутной сети, создание единого заказчика транспортной работы, модернизация транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Путин отметил, что в результате общения с госкорпорацией сформулированы основные направления работы и им направлен большой объём исходных данных по текущей ситуации с общественным транспортом, а также информация о планах, включая проекты типовых контрактов, маршрутной сети, требований к транспортным средствам и основные параметры финансирования транспортной модели.

«Мы ожидаем от «ВЭБ.РФ» обратной связи по двум ключевым направлениям — комплексной модернизации электрического транспорта (включая ремонт трамвайных путей) и обновления транспортных средств с использованием механизма лизинга. По обоим направлениям ждём предложений от «ВЭБ.РФ» по формату взаимодействия и параметрам финансирования», — добавил начальник департамента транспорта.

По его словам, до конца года администрация должна получить «весь объём информации для формирования финансовых параметров на будущий год».



До 22 ноября мэрия должна определить участки трамвайных путей и количество подвижного состава, которые «идут» в модернизацию, до 6 декабря «ВЭБ.РФ» ответит по основным параметрам финансирования.

«Аналогичные сроки установлены и по направлению лизинга. Как только мы получаем условия от «ВЭБ.РФ», то организуем работу с частными перевозчиками, чтобы они могли воспользоваться этим продуктом. Возможно и приобретение муниципального транспорта в рамках данной программы», — резюмировал Анатолий Путин.

Отметим, что 17 сентября в рамках заседания комитета по экономическому развитию гордумы ряд депутатов удивились тому, что департамент дорог и транспорта не проявляет активности насчёт программы «ВЭБ.РФ».