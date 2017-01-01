Определены самые фотографируемые достопримечательности Перми
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В Перми больше всего фотографируют арт-объект «Счастье не за горами» и Музей истории Мотовилихинского завода. Таковы результаты проведённого сервисом «Облако Mail.ru» исследования, имеющегося в распоряжении РИА «Новости».
Рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.
Самым фотографируемым городом России стал Санкт-Петербург, обогнав Москву.
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