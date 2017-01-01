Краевые власти увеличили норматив финансирования на ремонт дорог

Твитнуть Поделиться Поделиться

Правительство Пермского края увеличило норматив финансирования на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Согласно постановлению об их изменении, норматив вырос на 977 руб. и составит 5715 руб. за 1 км.

Ранее норматив финансирования составлял 4738 руб за 1 км. Нормативы за капитальный ремонт дорог увеличены не были и по-прежнему составляют 12 008 руб. за 1 км, содержание дорог осталось также на прежнем уровне — 806 руб. за 1 км.