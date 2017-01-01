«Парма» чуть не доиграла до сенсации

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Фото: www.vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» чуть не выиграл в гостях у лидера Единой лиги ВТБ — клуба «Химки». Матч закончился победой хозяев 103:100.

Букмекеры и специалисты считали явным фаворитом «Химки», но ход матча показал сверх мотивированность гостей. Как только хозяева пытались оторваться в счёте, «Парма» тут же отвечала точными попаданиями.

Концовка игры превратилась в турнир дальних бросков. За две минуты до конца игры пермяки вырвались вперёд на три очка, но дважды подряд точные попадания Алексея Шведа склонили «качели» в сторону фаворита игры. Тем не менее, настоящим героем матча стал разыгрывающий «Пармы» Адас Юшкевичус, набравший 37 очков.

Лучшими у «Пармы» стали: Адас Юшкевичус (37 очков + 7 передач), Максим Григорьев (19 очков), Эйгирдас Жукаускас (12 очков + 5 подборов).

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Мы провели одну из лучших игр в сезоне и уступили только в концовке такой классной команде, как «Химки», которую тренирует хороший тренерский штаб. Очень уважаю тренера Куртинайтиса. Думаю, он один из лучших специалистов в Европе. С нашей стороны был план держаться в игре и не дать «Химкам» сильно оторваться в счете, а также найти время, чтобы переломить игру. Это время нашли, но, к сожалению, не довели игру до конца. Своих ребят я поблагодарил за хорошую борьбу. Сегодня Адас Юшкевичюс был в хорошей форме. Жаль, что с такой его игрой и такими попаданиями мы не победили.

Римас Куртинайтис, главный тренер «Химок»:

— Хотел бы отдать должное «Парме» и тренеру Максвитису за хорошо подготовленную игру и отличную борьбу, которую они показали. Мы пару раз убегали вперед, но соперник вернулся в игру, и борьба шла до самого конца. Также хотел бы отметить Адаса Юшкевичюса, которого мы не смогли сдержать. Он забил нам 37 очков, и все они были рабочими. Он показал хороший класс.

Несмотря на хороший матч, «Парма» после шести проведённых игр занимает предпоследнее двенадцатое место (одна победа, пять поражений). В ближайшую субботу на домашней площадке (УДС «Молот») пермяки принимают казанский «Уникс», расположившийся на восьмом месте (три победы, три поражения).