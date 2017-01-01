Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 ноября
Бизнес под крышей. Почему в Перми в ближайшие годы не появятся гастрорынки.
Андрей Головин: Пока в городе мы видим лишь раскопки. Научный сотрудник факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, эксперт архитектурного бюро MLA+ — о том, что ему нравится и не нравится в развитии Перми
Теория вероятностей. Что ждёт сотрудников ЗиД.
Назначай и властвуй. Централизация и отказ от прямых выборов глав заставляют региональную власть брать ответственность за местные проблемы на себя.
Всё непросто. Впервые за последние годы в списке номинантов на «Золотые маски» нет Теодора Курентзиса.
Расселение на новый лад. Жителей края будут переселять из аварийного фонда в благоустроенные квартиры.
Со шприцем и на шприце. Как устроен рынок медотходов в Пермском крае.
Михаил Бесфамильный: Строим дома, которые нам нравятся. Генеральный директор ООО «Орсо групп» — о смене курса компании.
Строительная погрешность. Краевые власти рапортуют о резком росте ввода индивидуального жилья, но эксперты сомневаются в этих данных.
Объединённые силы бюджета. Пермь и Пермский край вновь объединят усилия для улучшения жизни пермяков.
Максим Тощев: Всё больше молодых людей открывают для себя путь изобретательства. Зампредседателя Молодёжного парламента Перми — о мероприятиях, вдохновляющих школьников на новые открытия.
Ставка на новое. XIV Международный органный фестиваль принёс пермякам множество открытий.
Вместе теплее. Участники благотворительного забега собрали на помощь детям 1,5 млн рублей.