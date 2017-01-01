Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 ноября

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Бизнес под крышей. Почему в Перми в ближайшие годы не появятся гастрорынки.

Андрей Головин: Пока в городе мы видим лишь раскопки. Научный сотрудник факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, эксперт архитектурного бюро MLA+ — о том, что ему нравится и не нравится в развитии Перми

Теория вероятностей. Что ждёт сотрудников ЗиД.

Назначай и властвуй. Централизация и отказ от прямых выборов глав заставляют региональную власть брать ответственность за местные проблемы на себя.

Всё непросто. Впервые за последние годы в списке номинантов на «Золотые маски» нет Теодора Курентзиса.

Расселение на новый лад. Жителей края будут переселять из аварийного фонда в благоустроенные квартиры.

Со шприцем и на шприце. Как устроен рынок медотходов в Пермском крае.

Михаил Бесфамильный: Строим дома, которые нам нравятся. Генеральный директор ООО «Орсо групп» — о смене курса компании.

Строительная погрешность. Краевые власти рапортуют о резком росте ввода индивидуального жилья, но эксперты сомневаются в этих данных.

Объединённые силы бюджета. Пермь и Пермский край вновь объединят усилия для улучшения жизни пермяков.

Максим Тощев: Всё больше молодых людей открывают для себя путь изобретательства. Зампредседателя Молодёжного парламента Перми — о мероприятиях, вдохновляющих школьников на новые открытия.

Ставка на новое. XIV Международный органный фестиваль принёс пермякам множество открытий.

Вместе теплее. Участники благотворительного забега собрали на помощь детям 1,5 млн рублей.

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