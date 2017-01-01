Водитель «Почты России» украл почти полмиллиона рублей из пенсий

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Бывший водитель ФГУП «Почта России» осуждён за присвоение почти полумиллиона рублей, предназначенных для выплаты пенсий. Чердынский районный суд приговорил 53-летнего местного жителя к условному сроку, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Установлено, что осуждённый в марте 2018 года принят на работу в ФГУП «Почта России» на должность водителя автомобиля. При трудоустройстве с ним заключили договор о полной индивидуальной ответственности, поскольку в его обязанности входило сопровождение и обмен почтовых отправлений и денежных средств.

В сентябре 2019 года обвиняемый получил инкассаторские сумки с денежными средствами на сумму 1,5 млн руб., которые он должен был передать начальникам отделений почтовой связи Чердынского района для выплаты пенсий местному населению.

Находясь на маршруте движения, виновный на служебном автомобиле прибыл в безлюдное место — на берег реки Вишеры. При помощи имевшегося ключа открыл сейф, находившийся в багажном отсеке автомобиля, и похитил денежные средства в размере 459 тыс. руб.

С целью не быть изобличённым в совершённом преступлении злоумышленник инициировал преступление, а именно факт вооруженного нападения.

Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению.



Суд, с учётом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Ущерб, причинённый преступлением, возмещён в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.