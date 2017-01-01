«Чёрный» дровосек из Берёзовки срубил елей и пихт на миллион рублей

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В отделе МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

О совершённом преступлении в дежурную часть сообщил сотрудник местного лесничества. Он пояснил, что в одном из выделов им обнаружено место незаконной рубки 71 дерева породы пихта и ель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 66-летний житель с. Берёзовка. Мужчина признался, что спилил деревья, чтобы использовать их для личных нужд. Ущерб, причинённый Лесному фонду, составил 1 млн руб.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.