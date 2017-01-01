Власти вновь пытаются помешать строительству у речного вокзала В Арбитражный суд Пермского края поступил очередной иск

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Государственная инспекция по охране культурного наследия Пермского края подала иск в Арбитражный суд Пермского края с требованием снести фундамент здания на месте касс у речного вокзала. В качестве ответчиков выступают собственники земельного участка Сергей Негашев и Евгений Берман.

На недостроенный объект уже наложены обеспечительные меры — на земельном участке запрещено производить строительные работы.

По данным Инспекции по охране культурного наследия Пермского края, этот земельный участок «расположен в границах территории объекта культурного наследия памятник «Вокзал речной» и зоне «охраняемого ландшафта Л-2». Также там указывают на то, что «производство реконструкции» проводится «без полученного разрешения на строительство и без разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края».

Напомним, что в конце октября 2019 года вновь обострился градостроительный конфликт вокруг места, где ранее размещались кассы речного вокзала. Собственники земельного участка начали работы по бетонированию, которые были остановлены по требованию администрации Перми.

В начале ноября был вынесен вердикт Арбитражного суда Пермского края по иску предпринимателя Сергея Ненашева к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия: отказ инспекции о согласовании размещения нестационарного объекта на этом месте был признан не соответствующим действующему законодательству.

В марте 2019 года был подан иск департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми с требованием к собственникам о признании отсутствующим права собственности и снятии с кадастрового учёта объекта недвижимости», расположенного по адресу ул. Монастырская, 2 (речь о здании касс речного вокзала). Этот иск ещё рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», владельцами участка являются предприниматели Евгений Берман, Нина Власова и Сергей Ненашев, которые планируют построить двухэтажное здание площадью 800 кв. м. Предполагается, что после реконструкции бывшего кафе новый объект будет сдан в аренду одной из сетей общепита («Бургер Кинг» или KFC). Как вариант рассматривается сдача в аренду под детский развлекательный центр. Площадь участка составляет 642 кв. м, разрешённый вид использования — для размещения объектов общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны).

Рядом расположен другой недостроенный объект недвижимости, по поводу которого продолжаются разбирательства в судах. Застройщиком является ЗАО «Магнат», общая площадь участка — 10,4 тыс. кв. м.