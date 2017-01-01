Оборот розничной торговли в Прикамье вырос меньше чем на 1%

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Фото: Игорь Катаев

Оборот розничной торговли в Пермском крае за девять месяцев 2019 года составил 412,5 млрд руб. Это на 0,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Пермьстат.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,2%, непродовольственных товаров — 52,8%.

По данным ведомства, на 1,3% выросли продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия. Оборот непродовольственных товаров увеличился лишь на 0,3%.