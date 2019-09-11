Пермский край попал в ТОП-3 по количеству погибших от алкоголя жителей

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Пермский край занял третье место среди регионов России по количеству смертей от употребления алкоголя — 425 чел. на 10 тыс. отравившихся. Такие данные приводятся в свежем «РИА Рейтинге».

По этому показателю Прикамье уступает лишь Свердловской области (488 чел.) и Московской области (539).



По ряду показателей Пермский край не входит в печальный ТОП. Например, по объёму реализуемого алкоголя регион занимает срединную позицию — 77,9 л на человека в год, из них — 7,3 л спирта. При этом доля вина составляет 7,4 л, пива — 62 л.



При этом с 2012 по 2016 год в Прикамье резко сократился объём реализуемого алкоголя — с 224 л на человека в год до упомянутых выше 77,9 л. Тем не менее по этому показателю регион входит в число неблагополучных.



Авторы исследования также ссылаются на Рейтинг трезвости регионов федерального проекта «Трезвая Россия». В нём каждому региону присвоен балл, который рассчитывается с учётом шести показателей: объёма продаж алкоголя, численности умерших из-за отравления спиртным и больных с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы», количества преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения и связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.



По этому рейтингу Прикамье набрало 41,6 балла, что является одним из худших показателей в стране. Для сравнения: самый «пьющий» регион — Чукотский АО — набрал 48,1 балла. Самый «непьющий» — Чечня — 12,78.



При этом авторы «РИА Рейтинга» составили портрет пьющего россиянина. Это мужчина, живущий в городе, в возрасте от 16 до 59 лет, со средним ежемесячным заработком в 38 тыс. руб.

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