На начавшейся неделе без воды останутся жители четырёх районов Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Yandex.ru

На этой неделе без воды останется часть жителей Орджоникидзевского, Дзержинского, Индустриального и Свердловского районов Перми. Об этом сообщают в «Новогоре-Прикамье».

С 9:30 до 18:00 12 ноября воды не будет по следующим адресам: ул. Бородинская, 30; Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59 и 67; Лодыгина, 26, 28, 28в, 30, 45, 49, 51, 53в и 57; Солдатова, 23, 25 и 27; Яблочкова, 29.

С 10:00 15 ноября до 10:00 16 ноября отключение холодного водоснабжения ждёт жителей домов 7 и 8 на ул. Спартаковской.

16 ноября с 9:00 до 19:00 воду отключат воду на ул. Александра Щербакова, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33 и 33а; Белозёрской, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8 и 9.

С 9:00 до 15:00 18 ноября воды не будет на пр. Парковом, 54/1, 54/2 и Подлесной, 43, 45, 47, 47а и 6.