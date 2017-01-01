Гололёд задержал несколько рейсов в пермском аэропорту
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Утром 11 ноября международный аэропорт «Пермь» в назначенное время не смог отправить три и принять два рейса. В частности, задержались на вылете самолёты, следующие в Москву и Самару.
На данный момент со статусом «задерживается» на табло аэропорта три рейса — до Когалыма и из Екатеринбурга и Сургута.
На аэродроме были проведены все необходимые работы, в данный момент состояние взлётной полосы соответствует нормативам.
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