Ришат Ибрагимов уходит в отставку с поста министра

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Как стало известно «Новому компаньону», министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Заявление уже подписано губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Завтра, 12 ноября, последний день работы Ришата Ибрагимова на занимаемой должности.

Причины решения Ибрагимова неизвестны.

Исполняющим обязанности министра назанчен первый заместитель Ришата Ибрагимова Игорь Гончаров.