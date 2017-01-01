Пермский проект «САДЫ НАД КАМОЙ» назван лучшим событием года X Национальной премии по ландшафтной архитектуре

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Фото: Вконтакте

Подведены итоги X Национальной премии по ландшафтной архитектуре. Пермский проект «САДЫ НАД КАМОЙ» назван «лучшим событием года», сообщают организаторы фестиваля.

В этом году премия присуждена по 20 номинациям, среди которых реализованные общественные пространства и их проекты, объекты ландшафтной архитектуры социального назначения, комплексное благоустройство жилой среды и городской территории, градостроительные решения и концепции, восстановление памятников садово-паркового искусства, проекты экологического и инженерного дизайна и другие.

Пермский проект «САДЫ НАД КАМОЙ» стал победителем в номинации «Лучшее событие года».

«САДЫ НАД КАМОЙ» — первый ежегодный фестиваль ландшафтного искусства в Перми, направленный на формирование современной и комфортной городской среды и частных садов. Прошёл на эспланаде в июле этого года.

X Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре — высшая российская награда для тех, кто работает в области садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения. Премия учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов.

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