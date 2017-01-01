Суд поддержал требование прокурора об оборудовании средствами видеонаблюдения территории школы

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Прокуратура Кишертского района провела проверку комплексной безопасности и антитеррористической защищённости в Кишертской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Установлено, что въезд на территорию образовательного учреждения не оборудован телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию. Это является нарушением комплексной безопасности и антитеррористической защищённости.

По результатам проверки прокурором в Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Усть-Кишерть) направлено исковое заявление о возложении на образовательную организацию обязанности оборудовать въезд на территорию школы телевизионными системами видеонаблюдения.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.

Решение суда в законную силу не вступило.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.