Суд поддержал требование прокурора об оборудовании средствами видеонаблюдения территории школы
Прокуратура Кишертского района провела проверку комплексной безопасности и антитеррористической защищённости в Кишертской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Установлено, что въезд на территорию образовательного учреждения не оборудован телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию. Это является нарушением комплексной безопасности и антитеррористической защищённости.
По результатам проверки прокурором в Кунгурский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Усть-Кишерть) направлено исковое заявление о возложении на образовательную организацию обязанности оборудовать въезд на территорию школы телевизионными системами видеонаблюдения.
Требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.
Решение суда в законную силу не вступило.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.