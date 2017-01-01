ООО «Кама Картон» реализует в Краснокамске инвестиционный проект стоимостью более 20 млрд руб.

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На площадке ЦБК «Кама» ООО «Кама Картон» реализует инвестиционный проект по созданию коробочного картона FBB — первое подобное производство в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Общая стоимость проекта составляет более 20 млрд руб. В следующем году на базе ЦБК «Кама» появится импортозамещающее производство мелованного коробочного картона белёной химико-термомеханической массы. Полученная масса пойдёт на изготовление высококачественного коробочного картона FBB, мощность оборудования — 220 тыс. т в год. Данный картон используется как в упаковке, так и в пищевой промышленности.

Новое производство реализуется в рамках приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оно обеспечит рабочими местами 300 человек, с учётом лесозаготовки — более 1000.

Сейчас на предприятии в стадии завершения строительные работы основных корпусов промышленных объектов, начат монтаж основного оборудования.

Отметим, создание новой линии по производству мелованного картона позволит увеличить производственные мощности предприятий группы компаний «Кама» в более чем три раза и в дальнейшем создать импортозамещающее производство коробочного картона FBB. Плановый срок введения в эксплуатацию производственных мощностей — второй квартал 2020 года.