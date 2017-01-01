В Перми открылась вторая модельная библиотека Уникальный дизайн и новые возможности появились в рамках нацпроекта «Культура»

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Фото: Юрий Жаворонков

В современный интеллектуальный и образовательный центр была преобразована муниципальная библиотека №1 им. Л. Н. Толстого в ДК им. А. Г. Солдатова.

В рамках национального проекта «Культура», который стартовал в 2019 году и завершится в 2024 году, в регионах России планируется переоснастить 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. В Минкульт уже было подано 385 заявок от 58 субъектов России. Победителями конкурса проектов были признаны 110 библиотек из 38 регионов страны. В их числе — пермский проект, созданный проектным офисом министерства культуры Пермского края совместно с МБУК «Объединение муниципальных библиотек», для двух библиотек города. На его претворение в жизнь было получено 10 млн руб. из федерального бюджета.

«Я рад, что Пермский край получил это финансирование и, более того, оказался одним из лучших по содержанию проекта и лидером по срокам подачи документов», — заметил на открытии библиотеки №1 им. Л. Н. Толстого депутат Государственной думы Игорь Сапко.

В конце октября начала работу в новом формате муниципальная библиотека №8 им. Н. А. Островского. Учреждение в ДК им. А. Г. Солдатова также создано по модельному образцу, но по собственному уникальному дизайн-проекту.

«Мы стремились создать такие библиотеки, которые отражали бы наши профессиональные представления о том, как должны выглядеть и быть оснащены идеальные пространства для чтения, работы и самообразования. Библиотека №1 расположена в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Дизайн-проект интерьера учитывает эту особенность. Ремонт был сделан на муниципальные средства. Мы сохранили высокие потолки, декоративную лепнину, подвесные люстры и даже антикварные столы 1950-х годов. И совместили это с удобной для читателей логистикой и современными технологиями. В новой модельной библиотеке выделены зоны взрослого и детского чтения, конференц-зал, информационно-правовой центр, центр краеведческой информации. Мы закупили новые книги, теперь фонд библиотеки составляет более 30 тыс. единиц», — рассказала на открытии библиотеки им. Л. Н. Толстого директор МБУК «Объединение муниципальных библиотек» Светлана Хаерзаманова.

Модельные библиотеки предполагают сочетание традиционной формы места для чтения и получения книг с современными технологиями. Теперь к услугам посетителей библиотеки им. Л. Н. Толстого — интерактивный стол, 3D-принтер и графический планшет. Кроме того, в библиотеке установлены две современные станции самостоятельной документовыдачи, что позволит обойтись без помощи библиотекаря.

«Таким образом мы отвечаем на вызовы современной цифровой эпохи. Книжной цивилизации уже несколько тысяч лет. Но в последнее время всем очевидно, что она стала отступать под натиском цифровой эпохи. Наше время предполагает другую скорость восприятия и подачи информации», — подчеркнул мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Именно технологии позволяют современным библиотекам расширять свои фонды. Так, в библиотеке в ДК им. А. Г. Солдатова для пользователей организован доступ к Национальной электронной библиотеке — полнотекстовой коллекции книг, включающей как книжные памятники, так и современные издания. Кроме того, читатели смогут воспользоваться хранилищем электронных изданий «Литрес» и читать их с любого гаджета. Это, как ожидается, сделает библиотеки ещё более посещаемыми местами в Перми.

«Можно смело отбросить все разговоры о том, что библиотеки умирают, что в них никто не ходит. Библиотеки Перми — это лидеры по посещаемости среди всех учреждений культуры. В них бывает ежегодно около 10 миллионов посещений», — подчеркнул министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Библиотека в XXI веке — это не только книги, но и события.

«Здесь можно провести мастер-класс, творческую встречу, концерт… Библиотека становится местом притяжения горожан. Это не может не радовать», — заметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Муниципальная библиотека №1 им. Л. Н. Толстого в ДК им. А. Г. Солдатова

Фото: Юрий Жаворонков

Пространство библиотеки им. Л. Н. Толстого станет площадкой для продуктивного общения, территорией интеллектуального досуга, ещё одним центром притяжения и культурной жизни Перми.

Уже известно, что в следующем году модельные библиотеки в рамках национального проекта «Культура» откроются в Красновишерске, в Лысьве и в Кировском районе Перми.