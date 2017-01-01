«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помог краевому индустриальному техникуму открыть многофункциональную спортивную площадку

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Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приняло участие в торжественной церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки в краевом индустриальном техникуме. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Почётными гостями церемонии стали председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, глава Индустриального района города Перми Александр Иванов и начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» — один из основных партнеров «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» по подготовке кадров.

Для более качественной подготовки специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» помог техникуму оборудовать учебную лабораторию «Процессы и аппараты по переработке нефти и газа», включающую в себя симуляторы, тренажёры и лабораторные стенды, которые наглядно отображают характер процессов нефтепереработки и передают особенности работы с оборудованием. Проект реализован в рамках соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с Пермским краем в 2018 году.

Но сотрудничество завода и техникума развивается не только в области подготовки кадров, но и в общественном, творческом. Есть совместные волонтёрские проекты, учащиеся КИТа — постоянные участники творческих фестивалей. Вот в этом году ПАО «ЛУКОЙЛ» внесло значимый вклад в спортивную подготовку будущих нефтепереработчиков в рамках Программы социального инвестирования компании «ЛУКОЙЛ» — построена новая спортивная площадка.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

13 млн 800 тыс. руб. — это размер поддержки техникума в этом году, в том числе на спортивную площадку и благоустройство территории 7,3 и 2,7 млн руб. соответственно.

В следующем году, юбилейном для техникума — ему исполняется 60 лет, нас снова ждёт продолжение сотрудничества и реализация при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» и «Пермнефтеоргситеза» новых образовательных проектов.

Ежегодно порядка 30 учащихся проходят практику и стажировки на предприятии, порядка 8—10 выпускников трудоустраиваются на предприятие сразу после окончания техникума. Завод помогает получить профессию и даёт путёвку в жизнь — надёжного работодателя, возможности для роста и развития.