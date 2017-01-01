За взятку сотруднику УФСБ предприниматель оштрафован на полмиллиона

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УФСБ по Пермскому краю поймали предпринимателя на попытке дачи взятки сотруднику своего ведомства. За это в суде бизнесмен получил судимость и штраф в размере 500 тыс. руб. по ч. 3 статьи 291 УК РФ.

Мотивом к даче взятки в 50 тыс. руб. послужила попытка избежать ответственности для одного из работников строительной организации. На объекте в Кунгуре было нарушено миграционное законодательство (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ), по которой должностным лицам организации грозил штраф от 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 250 тыс. до 800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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