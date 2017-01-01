В Прикамье на 8% сократился объём ипотечного кредитования населения

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За три квартала 2019 года банки предоставили жителям региона кредитов на сумму более 181 млрд руб., что на 23 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объёмов кредитования составил 14,5%, сообщают в Отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка России.

В то же время эксперты отделения отмечают снижение объёмов ипотечного жилищного кредитования на 8%. За девять месяцев текущего года банки профинансировали более 19,3 тыс. сделок по ипотеке на сумму более 33,1 млрд руб.

Объём срочной задолженности по ипотечным жилищным кредитам вырос на 12% и по итогам трёх кварталов 2019 года составил 124,4 млрд руб. Вместе с тем в этом сегменте кредитования также улучшилась платёжная дисциплина заёмщиков. На 0,7% снизилась просроченная задолженность, а её доля составила 1,5% (по состоянию на 1 октября 2019 года) против 1,7% годом ранее.



