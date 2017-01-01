Арт-проект «Живые картины Перми» стал обладателем президентского гранта

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Изображение предоставлено "КАМВА"

Общественная организация «КАМВА» стала победителем конкурса президентских грантов с арт-проектом «Живые картины Перми». Об этом сообщают в «КАМВЕ».

Идея проекта заключается в объединении современного искусства и мультимедиа-технологий. Картины известных пермских художников станут основой видеоклипов. Их создадут школьники, обучающиеся по программе ВИДЕОАРТ на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника». В течение двух месяцев дети создадут собственные медиапроекты, оживляющие рукотворные картины пермских авторов, а главным инструментом будут компьютерные технологии. Итогом проекта станет экспозиция «Живые картины Перми» в рамках ежегодной выставки «АРТ-Пермь — 2020».

Инна Пиликина, идеолог проекта, руководитель детской студии мультипликации «БиармФильм»:

— Главный фокус внимания проекта направлен на работу с подростками. Ощущается их сильный отрыв от реальности, они существуют в виртуальном мире, вне городского культурного контекста. «Живые картины» — это способ познакомить детей с художественной жизнью Перми, вовлечь их туда, открыть им уникальный и интересный слой реальности. Это проект объединения: поколений, творчества и современных технологий, авторов и зрителей.

Сейчас организаторы готовятся к презентации проекта, которая состоится в галерее «Марис-Арт». На ней будут представлены рукотворные картины пермских авторов, организованы творческие встречи с художниками и лекции о современном искусстве Перми для школьников.

Набор детей в учебные группы уже открыт на сайте https://kvantorium-perm.ru/. Занятия бесплатные. Приглашаем в проект школьников в возрасте 12—17 лет с навыками работы в программах пакета Adobe. Желательна художественная подготовка. В процессе занятия ребята научатся разбирать по слоям изображения, создавать сценарии мультимедийных проектов, создавать анимированные композиции из цифровой фотографии, монтировать видеоклипы.

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