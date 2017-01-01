В Перми открывается фестиваль современной музыки

В программе — множество премьер

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Игорь Машуков

Фото: Ольга Шур

Международный фестиваль современной музыки Sound 59 (12 +) пройдёт уже в 13-й раз. Его основатель и неизменный художественный руководитель — председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков.

Sound 59 продлится целый месяц — с 11 ноября по 12 декабря. Церемония открытия и первый концерт — «География звука» — пройдут в частной филармонии «Триумф». Инструментальный ансамбль «МолОт» (Санкт-Петербург) исполнит произведения современных западноевропейских композиторов Тзе Янга Хо, Сальваторе Шаррино, Крисчена Вульфа, Брюно Мантовани, Майкла Гордона. Один из авторов — Тзе Янг Хо (Норвегия) — является гостем фестиваля и будет присутствовать на концерте, а на следующий день пройдёт творческая встреча с ним в Пермском институте культуры..

На закрытии в ДК им. Солдатова 12 декабря состоится премьера балета «Серебряное копытце» по одноимённому сказу Павла Бажова. Это заключительная часть трилогии Игоря Машукова и хореографа Сергея Райника, посвящённой «Уральским сказам». Премьера пройдёт под живую музыку.

В промежутке между этими двумя событиями будет множество других, не менее интересных: концерт «Музыка композиторов России: Пермь, Москва, Санкт-Петербург» в исполнении ансамблей «МолОт» (Санкт-Петербург) и Green Sound (Пермь) (Институт культуры, 12 ноября); творческая встреча с Сергеем Старостиным (Москва) и концерт «Звуки традиции», где Старостин выступит с фольклорными коллективами Перми (частная филармония «Триумф», 17 ноября); концерты молодых композиторов Перми и премьеры хореографических миниатюр молодых хореографов; творческие встречи, лекции и мастер-классы композиторов и исполнителей из Перми, Москвы и Европы.

Полную программу фестиваля можно найти на страницах события в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». Все события предназначены для аудитории 12 +, на большинство из них вход бесплатный.

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