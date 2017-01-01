На реконструируемом участке эспланады появятся общественный туалет и административное здание

Твитнуть Поделиться Поделиться

В 68-м квартале пермской эспланады (участок рядом со зданием Законодательного собрания) появятся общественный туалет и административное здание.

Как пояснили «Новому компаньону» в горадминистрации, эти объекты предусмотрены проектом и в настоящее время «готовится соответствующий пакет документации для оформления разрешений на строительство».

Кроме того, МКУ «Пермблагоустройство» получило разрешение на возведение двух кафе-холмов на эспланаде.

«После проведения всех, законодательно предусмотренных, контрольных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов объекты будут введены в эксплуатацию и объявлены аукционные процедуры для выбора арендаторов этих помещений», — отметили в горадминистрации.

Напомним, реконструкция этой части эспланады началась весной 2018 года. В День города, 12 июня 2019 года, официально заработал новый фонтан.