Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 8 по 15 ноября

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Предстоящая неделя будет очень музыкальной. Пермяков ждут многочисленные концерты и творческие встречи, посвящённые музыке. В «Триумфе» пройдёт барочный концерт, а в Органном зале — джазовый концерт. Главным же музыкальным событием станет открытие фестиваля современной музыки Sound 59. Участники просветительского проекта «Полная ложа» обсудят, зачем человеку музыка, а также природу театральных скандалов. Кроме того, откроется новая выставка, выступят звёзды русского фолка и пройдёт «Тёплый забег», а в рамках специальной программы Международного фестиваля-конкурса «МОНОfest — 2019» состоится лаборатория по созданию эскизов спектаклей.

XIII Международный фестиваль современной музыки Sound 59 — это совместный проект Пермского регионального отделения Союза композиторов России и Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Фольклорный Союз».

Откроется фестиваль в Частной филармонии «Триумф» концертом «География звука-2019» (12+). В исполнении петербургского ансамбля современной музыки «МолОт» прозвучат сочинения современных зарубежных композиторов: Тзе Янг Хо, Сальваторе Шаррино, Крисчена Вульфа, Брюно Мантовани, Майкла Гордона.

Частная филармония «Триумф», 11 ноября, 19:00

На следующий день в концерте петербургских и пермских музыкантов «Музыка композиторов России: Пермь, Москва, Санкт-Петербург» (12+) будут исполнены камерные сочинения отечественных авторов, в том числе музыка композиторов Перми: Игоря Машукова, Виктора Пантуса, Геннадия Широглазова, Никиты Широкова.

Колонный зал Пермского института культуры, 12 ноября, 19:00

События фестиваля продолжатся до 12 декабря. Среди них — концерт Сергея Старостина и творческая встреча с ним, премьеры молодых композиторов Прикамья, а также премьера балета Игоря Машукова «Серебряное копытце» в постановке Сергея Райника.

В рамках специальной программы Международного фестиваля-конкурса «МОНОfest — 2019» состоится лаборатория по созданию эскизов спектаклей с одним исполнителем. Лаборатория моноспектаклей «МОНОlab» (12+) направлена на поддержку постановщиков и актёров, работающих с моноспектаклями, а также на стимулирование появления моноспектаклей в репертуарах пермских театров.

Лаборатория «МОНОlab» включает в себя создание четырёх эскизов в разных видах театрального искусства: драма, пластический спектакль, музыкальная постановка и театр кукол. Режиссёр Дмитрий Огородников (Санкт-Петербург) будет работать над эскизом моноспектакля «Моя жизнь» по книге Марка Шагала. Исполнитель — актёр Пермского театра «Новая драма» Сергей Толстиков. Эскиз по воспоминаниям Александра Вертинского взяли в работу актёр Пермского академического Театра-Театра, лауреат фестиваля «МОНОfest» Альберт Макаров и режиссёр эскиза моноспектакля «В.» Роман Каганович (Санкт-Петербург), неоднократный лауреат фестиваля «МОНОfest». Руководитель «Свободного театра современного танца» Ксения Малинина (Пермь) вместе с Александрой Балецкой (Тюмень) будет ставить эскиз «Аппиева дорога». Эскиз спектакля по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» представят режиссёр Пермского театра «Карабаска» Андрей Тетюрин и актёр Пермского театра кукол Даниил Петров.

Дом актёра, 15 ноября, 13:30

Ярким общественным событием ближайшего уик-энда станет благотворительный «Тёплый забег» (0+). Бегунов ждут трассы на 2,5, 5 и 10 км. Участвовать в забеге смогут и дети, для них будет организована трасса длиной 600 м. Все вырученные на забеге средства будут перечислены в некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». Участие каждого в забеге подарит больше жизни подопечным фонда — детям с тяжёлыми заболеваниями. В прошлом году на старт «Тёплого забега» вышло 1,6 тыс. человек.

Morion Digital, 10 ноября, 09:00

«Джанни Скикки» (6+) — опера Джакомо Пуччини, арию Лауретты из которой знают абсолютно все, даже те, кто оперой в принципе не увлекается. А вот полностью эта опера ставится нечасто, но, между тем, она очень забавная и к тому же недлинная — в одном действии. Оценить её прекрасную музыку и весёлый сюжет можно будет, посетив концертное исполнение оперы, в котором примут участие певец из Бразилии Фернандо Араужио, звезда пермской оперы Надежда Павлова (с той самой арией Лауретты), а также многие другие популярные оперные солисты, в том числе Лариса Кель, Борис Рудак, Данис Хузин, Ольга Попова, Гарри Агаджанян, Владимир Тайсаев, Александр Погудин, и оркестр под управлением Артёма Абашева.

Пермский театр оперы и балета, 14 ноября, 19:00

А. Сабиров, «Новый кентавр»

В Перми открывается выставка «Ул Яу Яз» (6+), которая познакомит зрителей с авторской мифологией молодого, но уже широко известного скульптора Альфиза Сабирова. В экспозиции представлена скульптура малых форм из бронзы и гипса из мастерской художника и частных коллекций. Выставку дополняет серия гравюр итальянского художника XIX века Доменико Маркетти из коллекции Пермской художественной галереи. В ходе путешествия в мифический мир автора зритель сможет наблюдать образы хтонических гигантов, мифических животных, героев и богов, образы детства, материнства, таинственной силы и мудрости.

Пермская художественная галерея, с 8 ноября

В Перми пройдёт творческая встреча с композитором Игорем Машуковым «Природные звуки в современной электронной музыке» (16+) — рассказ о том, как композиторы начиная со второй половины XX века включали в свои произведения звуки природы, как работали с ними, вплетали их в музыкальную ткань. Кроме того, композитор расскажет, как он работает с природными звуками и какую роль они играют в его произведениях. Встреча проводится в рамках фестиваля современной музыки «Sound 59».

Музей современного искусства PERMM, 13 ноября, 18:00

Ночной концерт Barocco (16+) — это первый барочный концерт в проекте Night Concert. Прозвучит музыка английских композиторов XVI-XVII веков: Генри Пёрселла, Джона Доуленда, Томаса Морли, Кристофера Симпсона, Готфрида Фингеар, Тобиаса Хьюма.

Частная филармония «Триумф», 9 ноября, 22:00

На этой неделе зрителей ждут сразу несколько событий в рамках проекта «Полная ложа».

Первое — лекция-концерт в рамках фестиваля классической музыки Musica Integra «Зачем человеку музыка» (12+). Доцент кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования ПГГПУ Нина Морозова расскажет, для чего мы используем музыку, как через неё можно передать чувства, отразить явления природы или исторические события. Рассказ проиллюстрируют студенты-музыканты Пермского педагогического университета.

Часовой завод, 8 ноября, 19:00

Вторая лекция — «Там гейзер!» (12+), где участники обсудят узнают механику и поэтику оперных скандалов. В оперные театры ходят 2% населения, но почему-то в последние годы конфликты и скандалы, происходящие там, становятся темами обложек таблоидов, судебных заседаний и даже массовых демонстраций. О механике и поэтике оперных скандалов, об их причинах и последствиях, жертвах и бенефициарах расскажет музыкальный критик Ярослав Тимофеев (Москва).

Высшая школа экономики-Пермь (учебный корпус №2 ), 13 ноября, 19:00

Музыкант Аарон Майерс (США) (6+) выступит с джазовым трио, в составе которого играют маститые российские музыканты: контрабасист Сергей Васильев, барабанщик Павел Тимофеев, пианист Иван Фармаковский. Все они выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, победители и лауреаты всероссийских и международных джазовых конкурсов, участники множества джазовых фестивалей в разных странах мира. Творческий альянс Аарона Майерса и трио Сергея Васильева обещает всем меломанам и любителям джаза незабываемый вечер. В программе концерта — мировые хиты в оригинальных аранжировках в стилях госпел, соул, фанк, джаз, авторские композиции.

Органный концертный зал, 12 ноября, 19:00

Группа «Отава Ё» (6+) выступит с большим праздничным концертом, посвящённым 10-летию альбома «Жили-были». Выпущенный в 2009-м году, «Жили-были» стал вторым релизом в дискографии «Отавы Ё», но первым по-настоящему успешным их альбомом. Именно в этот диск вошли такие популярные треки, как «Кадриль», «Лезгинка», «Про Диму и Петю» и «Финская полька», без которой не обходится ни один концерт группы. Кроме того, клип на песню «Про Ивана groove» стал первым большим успехом «Отавы Ё» на международной арене, возглавив европейский видеочарт World Music Network. Именно на «Жили-были» был найден неповторимый, с первых нот узнаваемый стиль питерских скоморохов.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 14 ноября, 19:00

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