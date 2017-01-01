Кудымкар переживает снегодождевой паводок

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Фото "Парма-Новости"

После обильных осадков в начале месяца уровень воды в реках севера Пермского края поднялся. Только за 12 часов 7 ноября в Кудымкаре выпало 22 мм осадков — это 40% месячной нормы, сообщает «Парма-Новости».

По информации ГИС-центра ПГНИУ, уровень воды на реке Иньве (пост Кудымкар) вырос за 30 часов на 1,5 м и достиг отметки 325 см к 14:00 по местному времени. Это самый высокий уровень воды для осеннего периода за последние как минимум 18 лет.



В ближайшие часы рост уровня воды в Иньве продолжится, однако из-за резкого похолодания и перехода температуры через 0° и сильного снегопада поверхностный сток уже приостановился. Сейчас происходит добегание воды, поступившей ранее в русловую сеть. Кроме того, в верхней части бассейна перед началом похолодания снег не успел сойти полностью. Пик ожидается в течение суток 8 ноября, максимальный уровень может подняться приблизительно на 1 м относительно наблюдаемого и составить около 4 м.



Высокие снегодождевые паводки ожидаются в Веращагинском, Каргайском, Сивинском, Ильинском, Добрянском и Пермском районах после продолжительных и сильных дождей. Пик паводков на малых реках — в ночь на 8 ноября.



Из более крупных рек вероятен резкий подъём уровня воды в Обве, Бабке, Мулянке.



