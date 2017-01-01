Театр «У Моста» вошёл в шорт-лист международной премии зрительских симпатий

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Пермский театр «У Моста» попал в шорт-лист международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший региональный театр». Об этом сообщают в министерстве культуры Пермского края.

Победители премии по итогам голосования будут объявлены 2 декабря на сцене московского Театра Вахтангова. В этом году среди номинантов премии такие известные российские деятели искусства, как Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников, Владимир Машков, Ирина Муравьёва, Елизавета Боярская, Константин Райкин и многие другие. За премию в номинации «Лучший региональный театр» помимо пермского театра «У Моста» поборются Волгоградский музыкальный театр и Свердловский театр музыкальной комедии.

В министерстве культуры Пермского края напоминают, что «Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает и номинирует понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на интернет-портале премии. Проголосовать за театр «У Моста» можно до конца ноября по ссылке.