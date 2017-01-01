Вчера в Перми был установлен ноябрьский рекорд по количеству осадков

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 7 ноября, в Перми выпало аномальное для ноября количество осадков, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. За сутки объём осадков составил 26 мм — это почти половина месячной нормы и рекорд суточной суммы для ноября.

Прежний рекорд в 25 мм за сутки продержался более ста лет, с 1888 года, За период с 1966 года по наше время предыдущий максимум зафиксировали 9 ноября 2009 года. Тогда выпало 22,8 мм осадков в виде снега.

Всего за последние 36 часов количество осадков на метеостанциях составило в Губахе 37 мм, в Бисере — 35 мм, в Верещагино — 34 мм, в Кудымкаре — 28 мм, в Перми — 29 мм, в Лысьве — 24 мм, в Березниках — 22 мм, в Добрянке — 20 мм. В Перми, Верещагино и Кудымкаре выпало более половины месячной нормы за 36 часов.



Если рассматривать период с начала месяца, то больше всего осадков выпало в Губахе — 87 мм, в Бисере и Чердыни — 68 мм, в Березниках — 67 мм, в Кудымкаре — 64 мм, в Кочёво — 60 мм. В Губахе, Березниках, Кудымкаре сумма осадков с начала ноября превысила месячную норму.



В ночь на 9 ноября под влиянием центральной части антициклона ожидается прояснение и резкое похолодание в северной части Пермского края. При условии прояснений температура воздуха может опуститься до -15…-20°, в низких местах — до -23°. В южной части края и в Перми будет на 10° теплее (-5…-10°, местами до -13°).