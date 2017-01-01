Назначен новый благочинный тюремных храмов Пермской митрополии

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На заседании архиерейского совета Пермской митрополии было принято решение о назначении нового благочинного тюремных храмов. Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской епархии, им стал священник Владимир Киров.

Эту должность он будет совмещать с руководством отдела по тюремному служению Пермской епархии.

Напомним, что в сентябре 2019 года стало известно о том, что Владимир Киров был назначен помощником начальника краевого ГУФСИН по работе с верующими. На этом посту он сменил протоиерея Виктора Харина.

В Пермском крае в местах лишения свободы действуют 17 православных храмов, две часовни и 13 молитвенных комнат.