Предприниматели предложили создать чат-бот по мерам господдержки В Перми разработали прототипы проектов по улучшению сервиса господдержки для предпринимательства

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Фото: Наталья Тимофеева

На площадке кванториума «Фотоника» при поддержке Минэкономразвития РФ, минпромторга Пермского края, университета «Синергия» и АО «Деловая среда» прошла стратегическая сессия по мерам господдержки малого и среднего предпринимательства.

Формат сессии предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора по созданию проектов по улучшению сервиса господдержки предпринимательства. Причём в Перми на сессию пригласили активных получателей господдержки, предпринимателей, которые никогда не пользовались господдержкой, и представителей муниципалитетов Пермского края, чтобы довести результаты этой сессии и до территорий.

Подобные сессии проходят в 20 городах России и помогают выявить процедуры, которые власть может упростить, сообщила руководитель Школы госуправления АО «Деловая среда» Жанна Хайрединова.

«Как правило, представление о том, как выглядит путь предпринимателя для получения мер господдержки, во время и после её получения, у госсектора и предпринимателей очень отличаются. Например, когда мы проводили стратегические сессии в других регионах, выяснилось, что в центре «Мой бизнес» нужен личный клиентский менеджер, как в банке. Тогда бы предприниматель приходил и, обратившись к конкретному человеку, получал не полный перечень господдержки, который ему не нужен, а получал совет и информацию по конкретной мере господдержки, которая для него наиболее актуальна», — пояснила организатор сессии.

В начале сессии зампред правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что такие мероприятия позволяют обсудить с предпринимательским сообществом эффективность мер господдержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Такой формат работы нужен, чтобы понимать, насколько эффективна и удобна поддержка, которую мы оказываем, и знать, что можно улучшить, чтобы предпринимателям было удобнее взаимодействовать с властью и пользоваться инструментами поддержки, которые есть на территории Пермского края. Я уверен, что результатом этой стратегической сессии станет корректировка нашей работы, направленная на повышение эффективности взаимодействия с малым и средним бизнесом», — пояснил министр.

Руководитель инжиниринговой компании Евгений Пешин отметил, что сейчас краевые власти много внимания уделяют поддержке малого и среднего бизнеса. «Но здесь необходим диалог. И я думаю, что в диалоге мы добьёмся успеха. Это мероприятие очень интересно и представляет новые возможности, которыми мы обязательно воспользуемся», — заявил он.

Фото: Наталья Тимофеева

Участники сессии, разбившись на команды, проанализировали положительный и отрицательный опыт получения господдержки, разработали идеи по улучшению сервиса получения господдержки и создали некие прототипы проектов.

Часть проектов касалась реализации мер по сокращению сроков рассмотрения и одобрения документов: это электронный документооборот, принятие всех документов в электронном виде, оптимизация списка необходимых документов (чтобы от предпринимателей не требовали документы, которые по факту никому не нужны).

Другая часть предложений помогла бы упростить предпринимателю путь получения информации о мерах господдержки с помощью индивидуального консультирования. Например, участники сессии предложили создать горячую линию, позвонив на которую предприниматели могли бы получить необходимую консультацию по получению мер господдержки.

Одна из команд представила проект по созданию чат-бота, который бы мог структурированно, понятным языком пояснить все шаги, которые должен сделать бизнес для получения господдержки. Для этого разработчикам нужно собрать самые типичные вопросы от предпринимателей о документах, необходимых для получения господдержки, и т. д. Если же чат-боту был задан вопрос, ответа на которого у него нет, предпринимателю в течение 15 минут должен перезвонить сотрудник и ответить на его вопрос. Организаторы сессии отметили, что такие чат-боты успешно работают в некоторых структурах, и Пермский край мог бы внедрить это в качестве пилота в «Мой бизнес». Другой вариант — создание мобильного приложения УПС (« Управляй поддержкой со смартфона»), где будет онлайн-консультант.

Напомним, в Пермском крае в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверждённого Президентом России Владимиром Путиным, активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Пермском крае из федерального бюджета предусмотрено 487 млн руб. и 62 млн руб. — из краевого.