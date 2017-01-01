В Перми может появиться гастрорынок

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Предприниматель Константин Лазуков ищет площадку для строительства в Перми гастрорынка. Он рассказал «Новому компаньону», что он открыт для предложений.

Напомним, что в начале июня 2019 года Константин Лазуков публично рассказал о намерении возвести гастрорынок на месте мини-рынка на улице Островского (площадка в 2 тыс кв. м находится в его собственности). В качестве прототипа этого проекта должен был выступить «Даниловский рынок» в Москве.

В апреле 2019 года стало известно о планах городских властей внести изменения в генеральный план Перми — расширить территорию общего пользования, в том числе за счёт территориИ мини-рынка на Островского. Уже осенью были внесены изменения в планировку территории, после которой городские власти предполагают выкупить землю у собственников. В администрации Перми рассказали, что планы по расширению ул. Островского были у городских властей много лет, а теперь, после внесения изменений в Генеральный план Перми, они будут реализованы.

По словам Константина Лазукова, его проект предполагал возведение на Островского двухэтажного здания торгового центра. На первом этаже предполагалось разместить торговлю продуктами, а на втором — фудкорт. Рядом с торговым центром должна была появиться площадка с аттракционами. В администрации Перми отрицают, что собственник обращался к ним официально с проектом реновации.