В предстоящие выходные будет вновь закрыто движение по ул. Героев Хасана

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С 00:00 9 ноября до 5:00 11 ноября подрядчик будет строить участки канализации и водопровода, пересекающие улицу. Движение общественного транспорта будет изменено, напоминают в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с этим изменится движение некоторых автобусных маршрутов.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи» — «Микрорайон Костарёво» будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до остановочного пункта «Улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 на ул. Героев Хасана.

Маршрут №4т будет следовать сообщением «Улица Нейвинская» — «Микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «Улица Нейвинская» по ул. Героев Хасана, Хлебозаводской, далее — по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по ул. Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «Улица Нейвинская» для высадки пассажиров.

Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье».