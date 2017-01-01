Следственный комитет начал проверку нападения на журналиста ГТРК «Пермь»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Следственные органы начали доследственную проверку по факту вопрепятствования профессиональной деятельности журналистки ГТРК «Пермь» Ларисы Стрельниковой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранник помешал работе журналиста ГТРК «Пермь» во время съёмки сюжета о сносе гаражей на Разгуляе. Когда журналистка спросила, кого представляет охранник, тот снял ветрозащиту микрофона и выкинул её за забор. Также мужчина ударил журналистку по лицу. Происшествие стало достоянием общественности после выхода в эфир телесюжета.