Школе №136 присвоено имя Якова Вагина

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

По инициативе ветеранского корпуса МВД и ветеранов уголовного розыска по Пермскому краю общеобразовательной школе №136 присвоено имя заслуженного работника МВД и почётного гражданина города Перми полковника милиции Якова Абрамовича Вагина. На торжественной линейке состоялось открытие мемориальной доски, сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

В мероприятии приняли участие педагоги, ученики школы, их родители и почётные гости: губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов, глава города Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, председатель Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Пермского края Сергей Вагин.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Максим Решетников подчеркнул, что присвоение школе имени нашего выдающегося земляка Якова Абрамовича Вагина, накладывает на учащихся дополнительную ответственность, это задаёт высокую планку для учеников и педагогов. Губернатор уверен, что курсанты будут достойно нести эту почётную обязанность.

Дмитрий Малютин отметил, что в школе №136 не только дают знания, но и воспитывают детей на принципах патриотизма, добра и гражданственности. Здесь учат быть ответственными, неравнодушными и готовыми принимать активное участие в жизни нашего города и страны.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

— Я начинал свой жизненный путь в суворовском училище, был кадровым офицером. Для меня любовь к Родине, безопасность граждан — не просто слова. Мне особенно приятно, что школе №136, с которой меня связывают давние дружеские отношения, присвоено имя почётного гражданина Перми, настоящего патриота Якова Абрамовича Вагина.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

С февраля 2017 года школа №136 является Центром юнармейского движения и патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений города Перми. На уровне начального общего образования здесь открыты юнармейские классы полного дня. Вся воспитательная работа в этих классах выстраивается с позиции военной патриотки. Полицейская подготовка вводится уже с 5-го класса. Её преподают сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю и ветераны МВД, в частности, ведут курс введения в профессию. Курсантам устраивают встречи с работниками Пермского ОМОНа, уголовного розыска, кинологической службы. Кроме того, в 10-м классе, школьники проходят практику в отделах полиции г. Перми, где и определяются со своей специализацией в правоохранительных органах.

За годы своего существования школа выпустила более 500 курсантов, треть из которых продолжают службу в подразделениях МВД, в том числе и Пермского края, являясь при этом в числе лучших из лучших блюстителей правопорядка.