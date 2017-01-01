«Гортранс» объявил аукцион на четыре автобусных маршрута Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

МКУ «Городское управления транспортом» Перми объявило электронные аукционы на обслуживание четырёх городских автобусных маршрутов — №22, №48, №62 и №88.

Начальная цена контракта обслуживания маршрута №22 («Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Камский») составляет 1,488 млн руб. Дата окончания подачи заявок — 14 ноября.

Победитель обязан осуществить перевозку пассажиров с 1 по 31 декабря этого года. Всего на маршруте должно работать три автобуса.

Начальная цена маршрута №48 («Чусовской водозабор» — «Автопарк») составляет 1,8 млн руб. Дата окончания подачи заявок — 13 ноября.

Победитель обязан обслуживать перевозку пассажиров с 1 по 31 декабря. На линии должны работать два автобуса.

Начальная цена маршрута №62 («Улица Власова» — «Микрорайон Крохалева») составляет 4,7 млн руб. Дата окончания подачи заявок — 13 ноября.

Победитель обязан обслуживать перевозку пассажиров с 1 по 31 декабря. На линии должны работать шесть — восемь автобусов.

Начальная цена маршрута №88 («Станция Пермь II» — «Улица Трамвайная») составляет 708 тыс. руб. Дата окончания подачи заявок — 13 ноября.

Победитель обязан обслуживать перевозку пассажиров с 11 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. На линии должен работать один автобус.

Автобусы на маршрутах №№22, 48, 62 должны быть большими, не старше 12 лет и иметь экологический класс двигателя «Евро-3». К техническим требованиям также отнесены обязательное наличие видеокамер, переносных валидаторов.

На маршруте №88 допускается небольшой автобус длиной не менее 6 м, но не старше пяти лет, с экологическим классом двигателя «Евро-4». Валидатор будет находиться у водителя, так как контракт не подразумевает наличие кондуктора на маршруте.

На всех маршрутах предъявляются требования к внешнему виду водителя и кондуктора — они должны быть опрятными, «не допускается использование маек, шорт, сланцев, травмоопасных элементов одежды (броши, пряжки, застёжки, заколки и т. д.)».

При этом сами автобусы должны быть выполнены в красно-белых цветах (за исключением маршрута №88).