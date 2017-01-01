На Коммунальном мосту будут перекрывать одну полосу проезжей части

Твитнуть Поделиться Поделиться

В связи проведением ремонтных работ по ночам в будние дни и в течение дня в выходные на Коммунальном мосту через Каму будет частично ограничено движение на одной из полос проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Уже сегодня, 7 ноября, в 22:00 подрядная организация приступит к выполнению работ на Коммунальном мосту. В процессе проведения работ планируется заменить балку барьерного ограждения, перильное ограждение пешеходной части моста, а также металлический короб, в котором проложены сети. Выполнение работ запланировано с 7 ноября 2019 года по 5 мая 2020 года.

В связи с этим в ночное время по будням и в течение дня в выходные будет частично перекрываться одна из полос проезжей части. Работы будут выполняться с 22:00 до 6:00 в рабочие дни и в течение всего дня в выходные.