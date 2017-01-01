В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий

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Фото: Константин Долгановский

По данным синоптиков, в ночь на 8 ноября в городе ожидаются обильные осадки, сначала в виде дождя, затем — мокрого снега. Как сообщил представитель пермского ЦГМС, температура воздуха к полуночи опустится ниже нуля.

В предстоящие выходные установятся стабильные минусовые температуры как днём, так и ночью. Столбик термометра может опуститься до -12 градусов.

7 ноября Дмитрий Самойлов собрал заседание комиссии по ЧС в связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий и поставил задачи по организации работы коммунальных служб в ближайшие дни и выходные. Все городские службы находятся в полной готовности.

Дмитрий Самойлов поручил городским службам отслеживать метеорологическую обстановку и докладывать ему о любых изменениях, чтобы начать тотальную обработку улиц противогололёдными материалами.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Прогноз погоды неблагоприятный, причём не только на ближайшие сутки, но и на несколько ближайших дней. Готовимся к худшему прогнозу. На предыдущей комиссии по ЧС, которая была два дня назад, я обозначил первостепенные задачи, стоящие перед городскими службами: необходимо прометать и обрабатывать тротуары, оперативно вывозить снег, проводить противопаводковые мероприятия. В прошлый раз были недочёты как в работе на улично-дорожной сети, так и на придомовых территориях.

Завтра, 8 ноября, с 5:00 пройдут контрольные обходы дворов, чтобы проверить, как отработали УК и ТСЖ.